Ünlü oyuncuya uyuşturucudan gözaltında

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan ‘'Bizim Hikaye' isimli dizinin başrol oyuncularından Yağız Can Konyalı'nın içerisinde bulunduğu otomobilden 19 gram uyuşturucu çıktı. Yıldız oyuncu ve otomobilde bulunan arkadaşı T.A. karakola götürülerek haklarında işlem yapıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 04.30 sıralarında yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.



OTOMOBİLDEKİ KOKU POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Otomobil içerisinde bulunan Konyalı ve T.A., GBT'den kontrolünden geçirildi. Yapılan işlemler sırasında otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşı T.A.'yı otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.