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Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! 27 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! 27 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Melrose Place dizisiyle hafızalara kazınan Jack Wagner'ın 27 yaşındaki oğlu Harrison Wagner, otoparkta ölü bulundu.

Gençlik dizisi Melrose Place'le anıdığımız Jack Wagner'ın 27 yaşındaki oğlu Harrison Wagner, Los Angeles'ta bir otoparkta ölü olarak bulundu.

Los Angeles Adli Tıp Birimi'nden yapılan açıklamaya göre sabah 05:14'te bulunan genç adamın bulunduğunda ölü olduğu belirtildi. Ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Geçmişinde uyuşturucu sorunları yaşadığı bilinen Harrison, Temmuz 2016'da da bir hafta boyunca ortadan kaybolmuştu.

Harrison'ın babası Jack Wagner ve annesi Kristina Wagner, Central Hospital dizisi setinde tanışmıştı.

Etiketler Melrose Place Jack Wagner
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