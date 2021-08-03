Ünlü popçu Hadise'den yardım çağrısı: Dayanamıyorum

Ülkemizdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken; ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yaşananlarla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları, yedi gündür devam ediyor. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunuyor. Bu isimlerden biri de şarkıcı Hadise Açıkgöz oldu.

Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Ben artık görüntülerin üzerine konuşulmasını istemiyorum! İnsanların, hayvanların ve ağaçların çığlıklarını duymak istemiyorum!Yapılması gerekenin yapılmasını ve yangınların durdurulmasını istiyorum! Dayanamıyorum! Dayanamıyoruz!"





Öte yandan bazı ünlü isimler, yangın söndürme çalışmalarına katılırken; birçok sanatçı gerek yardımlar gerek yangın bölgeleriyle ilgili destek paylaşımları yapıyor.