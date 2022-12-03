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Ünlü radyocu Geveze'nin ''işte böyle kadınları beğenirim'' açıklaması olay oldu

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Türkiye'nin radyocuları arasında en çok bilinen isimlerinden biri olan Geveze'nin sosyal medya hesabından yaptığı "İşte böyle kadınları beğenirim" paylaşımı gündem oldu

Radyocu Geveze’nin, programında anlattığı "İşte böyle kadınları beğenirim" başlıklı paylaşımı dikkat çekti.

İnsanların nasıl kadınlardan hoşlandığını kendi üslubu ile anlatan ünlü radyocu “Herkesin farklı beyinleri vardır hayatla ilgili. Kimileri yüzü gülen olan kadınları beğenir. Kimisi dudakları güzel olan kadınları beğenir. Kimisi varlıklı kadınları beğenir. Kimisi dağınık, bohem, paspal. Herkesin farklı beğenisi vardır. Bense çok başka bir yerden gördüm bunu. Ben kendim alırım yaparım diyen kadınların beğenirim. Çünkü onları karakteriniz dışında hiçbir şeyle tavlayamazsınız.” sözleri dinleyicilerin dikkatini çekti.

Etiketler geveze radyo radyocu
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