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  3. 22 Ocak 2019 19:15

Ünlü rap şarkıcısı tecavüzden tutuklandı

Tecavüzle suçlanan ABD'li rapçi Chris Brown ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

Ünlü rap şarkıcısı tecavüzden tutuklandı
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Tecavüzle suçlanan şarkıcı ABD'li Rap şarkıcısı Chris Brown ve beraberindeki iki kişi Paris'te tutuklandı.
 
29 yaşındaki Rap yıldızı Fransız polisi tarafından tutuklandı. 24 yaşındaki bir kadına 15 - 16 Ocak tarihleri arasında otel odasında cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Fransız basın organı Closer'ın iddiasına göre Brown ve kadın, Şanzelize'de bir gece kulübünde tanıştı. Mağdure, Brown'ın oteline gittiğini ve tecavüzün burada yaşandığını söyledi.

SUÇLULARDAN BİRİ KORUMASI

Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtildi.

Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

RİHANNA'YI DARP ETMİŞTİ

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti. Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

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