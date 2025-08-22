Ünlü rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tekirdağ'da Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Çakal konser sonrasında silahlı saldırıya uğradı.
Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken ünlü rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Çakal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.
TV100
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol