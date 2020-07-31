  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 31 Temmuz 2020 17:02

Ünlü Rapçi Ceza'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme

Ceza ile son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Tepki dün gece çıkan Yak isimli şarkıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılan göndermeler dikkat çekti.

Ünlü Rapçi Ceza'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye değinen Ceza ile Tepki'nin sözlerinde "Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın. Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi: “Bana hiç yaklaşmayın!”" ifadeleri yer aldı.

AYBEN DEN FAHRETTİN KOCA'YA ŞARKI SÖZLÜ YORUM

 Ünlü rapçi Ceza'nın kendisi gibi rapçi olan kardeşi Ayben ise Fahrettin Koca'nın "El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak Yak şarkısının sözlerini yazdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tepki , ceza , fahrettin koca , yak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM