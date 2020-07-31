Ünlü Rapçi Ceza'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye değinen Ceza ile Tepki'nin sözlerinde "Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın. Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi: “Bana hiç yaklaşmayın!”" ifadeleri yer aldı.

AYBEN DEN FAHRETTİN KOCA'YA ŞARKI SÖZLÜ YORUM

Ünlü rapçi Ceza'nın kendisi gibi rapçi olan kardeşi Ayben ise Fahrettin Koca'nın "El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak Yak şarkısının sözlerini yazdı.