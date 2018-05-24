Ünlü rapçi Ezhel tutuklandı !

"Ais Ezhel" ismiyle tanınan Rapçi Sercan İpekçioğlu uyuşturucuyu özendirmek suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Müptezel" "Imkansızım" "Şehrimin tadı" klipleri ile popüler olan "Ezhel" takma adını kullanan rapçi Sercan Ipekçioğlu hakkında uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, internet fenomeninin yakalanması için İstanbul Narkotik polisine talimat verdi.

Yakalama talimatıyla harekete geçen ekipler İpekçioğlu'nu önceki gün adresine yaptığı baskınla yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İpekçioğlu sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.