Ünlü rapçi katılım az diye konseri terk etti

KKTC'de sahne alan yeni nesil rap müziği şarkıcısı Motive takma adlı Tolga Can Serbest, konserine katılım az olunca sahneye çıkmadan konseri terk etti.

Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser vermesi beklenen rapçi Motive'nin sahneye çıkmayıp dinleyicilerini saatlerce bekletmesi büyük tepki topladı.

Konsere neden çıkmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadan alanı terk eden Motive'nin katılımı az bulduğu için sahneye çıkmadığı öğrenildi.

Motive sahne adını kullanan Tolga Can Serbes'e hayranları büyük tepki gösterirken yaklaşık 2 saat boyunca konser alanında kendisini bekleyen hayranları isyan etti.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı ise Motive ve grubunun ses ve ışık sistemi gibi pek çok bahane öne sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kendisinden önce Otantik grubu sahne aldı ve hiçbir sıkıntı olmadı ama kendileri artık psikolojik durumları mı elvermiyordu bilmiyorum, ne yapsak çıkmak istemediler. Bunu bilmeye ihtiyacınız var. Beğendiğiniz grup buymuş demek. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Sizden onların adına çok özür diliyorum.

Onları sağ salim getirdik. Güvenli şekilde de otellerine ulaştıracağız ama yasal boyutta gerekli ne varsa da yapacağız. Hakkınızı onlara yedirmeyeceğiz. Çok gerginim, kusura bakmayın. Biraz da sinirlendim. Buraya eğlenemeye geldiniz ama bunu başaramadık.

Sizden çok özür diliyorum ama gereğinin yapılacağından da emin olun. Sonuna kadar gideceğiz. Sosyal medya ve basın aracılığıyla her şekilde bu durumu anlatacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.”



Kıbrıs Belediye Başkanı yaptığı açıklamada “ Ses Sistemi, Güvenlik Problemi ve kalabalık azlığı nedeniyle sahneye çıkmayı reddetti ” sözlerine üzerine arabasıyla alandan ayrılmaya çalışan Motive bu şekilde görüntülendi.

