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Ünlü rapçi Sansar Salvo hakkında istenen ceza belli oldu

Ünlü rapçi Sansar Salvo hakkında istenen ceza belli oldu
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Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanan Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın soruşturması tamamlandı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darbettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası G.A.'nın darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının gögüs bölgesine vurarak darbettiği anlatıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Sanık Arslan soruşturma aşamasında alınan savunmasında ise suçunu ikrar ettiği ve mağdur babanın adli tıp raporunda, yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilecek ölçüde olduğu belirtildi.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ekin Can Arslan hakkında, 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk celse 7 Mayıs Çarşamba Günü görülecek. 

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Etiketler sansar salvo rapçi Ekin Can Arslan
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