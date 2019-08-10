Ünlü rapçiler Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti ?

"Norm Ender ile Ben Fero kavga etti" şeklindeki iddialar asılsız çıktı.

Bir kaç sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf eşliğinde, Norm Ender'in Ben Fero ile havaalanında karşılaştığı ve yumruk ile tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandığı iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar tamamen asılsızdı. Instagram'daki 9Geek hesabı, bir başka Instagram hesabı olan ahsucilginturkler'in Norm Ender ile Ben Fero'nun kavgasının görüntülerini yayınladığını iddia ederek takipçilerinden diğer hesabı takip ederek izleyebileceklerini söyleyen bir paylaşım yaptı.

9Geek hesabı, yaptığı paylaşımda da Sputnik Türkiye'nin adını kullandığı sahte bir tweet üreterek inandırıcılığını artırmaya çalıştı.

Instagram'daki Ah Şu Çılgın Türkler hesabı ise o sırada hesabını kapalı hale getirerek takipçi almayı başardı. Tamamen yalan bir viral ile yapılan iddialar sosyal medyada gündem oluşturdu ancak yayınlanan görüntüler yurt dışındandı.

Gerçekten de iki RAP'çinin kavgasına ait görüntülerde Fransız Booba ve Kaaris kavga ediyor. İkili havaalanında yaptıkları kavga nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayın gerçekleşme tarihi ise Ağusto 2018. Bu kavganın ve RAP'çilerin aldığı cezanın haberi 9 Ekim 2018 tarihinde BBC tarafından servis edilmişti. Habere BBC'nin web sitesinden ulaşmak mümkün.

Kurgulanan yalan iddialarda kullanılan görsel, Booba'nın bir bankta oturduğunda sırtından çekilen bir açıdan.

Bu açıdan Booba'ya benzeyen Fero'nun adı kullanılarak inandırıcılık sağlandı ancak tamamen farklı tarih, kişi ve mekana ait görseldi.

Killa Hakan, Norm Ender'in açıklamalarının ardından sert açıklamalarda bulunmuştu