Ünlü rapçiye fuhuştan hapis ve para cezası

''Diddy'' lakabıyla tanınan Amerikalı ünlü rapçi Sean Combs, fuhuş bağlantılı suçtan 4 yıl 2 ay hapis ve 500 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Yüzü aşkın kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan "Diddy" lakaplı dünyaca ünlü ABD’li rapçi Sean Combs, New York kentinde hakim karşısına çıktı. Yargılamanın başından bu yana ilk kez söz alarak mahkemeye hitap eden Combs, takma isimlerle ifade veren 2 eski kız arkadaşı başta olmak üzere mağdur ettiği herkesten özür diledi. Yaptıklarından çok pişman olduğunu vurgulayan Combs, "Eylemlerim iğrenç ve utanç vericiydi. Aşırılığa kapıldım ve egomun içinde kayboldum" dedi.

Annesinden ve çoğu mahkeme salonunda bulunan 7 çocuğundan özür dileyen Combs, "Çok üzgünüm. Daha iyisini hak ediyorlardı" ifadelerini kullandı. Mahkemeden ikinci bir şans ve af dileyen Combs, "Merhametinizi rica ediyorum. Kendim dışında suçlayacak kimsem yok. Dersimi aldım" şeklinde konuştu.

4 yıl 2 ay hapis ve 500 bin dolar para cezası

Combs’un konuşmasının ardından hükmü açıklamak üzere konuşan Federal Yargıç Arun Subramanian, cezalandırma ve caydırıcılığı hedeflediklerini belirterek, "Bugün, hesap verebilirlik ve adaletle ilgili" dedi. Saubramanian, Combs’un eski 2 kız arkadaşını "fuhuş yaptırmak amacıyla bir yerden başka bir yere taşıma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 500 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Combs'un avukatı Marc Agnifilo ise duruşma sonrasında yaptığı açıklamada hukuk ekibinin karara itiraz etmeyi planladığını söyledi.

Cinsel istismar odaklı iddialarla suçlanmıştı

100’ü aşkın kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen "Diddy" lakaplı Sean Combs, 16 Eylül 2024'te "fuhuşa aracılık, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve şantaj" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Comb, hakkında açılan davada savcılar tarafından ününü ve geniş iş bağlantılarını kullanarak suç örgütü kurmak, çok sayıda kişiye cinsel istismarda bulunmak ve eski kız arkadaşlarını fuhuşa zorlamakla itham edilmişti. Combs, Temmuz ayında "seks ticareti ve şantaj" suçlamalarından beraat etmişti.

