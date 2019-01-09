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  3. 09 Ocak 2019 10:44

Ünlü rapçiye uyuşturucu davası

Müzik dünyasında 'Ceg' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Volkan Ayvazoğlu hakkında, uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla dava açıldı.

Ünlü rapçiye uyuşturucu davası
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20 Mart günü Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar yapıldı. İhbarda 'Ceg' lakaplı ünlü rapçi Volkan Ayvazoğlu'nun insanları uyuşturucu maddeye özendirdiği kaydedildi. İhbar sonrası Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce rapçi hakkında soruşturma başlatıldı. 

Sabah’ın haberine göre; Ceg'in söz konusu klibi Eskişehir Emniyeti'nce incelendi. Klipin incelenmesinin ardından Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce klip yayından kaldırıldı. Çünkü iddiaya göre görüntülerde uyuşturucu maddeye övücü ve özendirici, sözlerinde ise madde kullanımına teşvik edici kelimeler yer alıyordu. Durum yapılan ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Soruşturma kapsamında Ceg'in ifadesine başvuruldu.

O KLİP İNCELEMEYE ALINDI

Ünlü rapçi sözlerin kendisine ait olduğunu kabul ederek kimseyi uyuşturucuya özendirmek gibi bir gayesinin olmadığını kaydetti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda söz konusu klibin 10 milyondan fazla izlendiği ve binlerce kullanıcı tarafından beğenildiği belirtilerek klip içerisinde ihbara konu uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek suçunu işlediği gerekçesiyle 'Ceg' lakaplı Volkan Ayvazoğlu hakkında iddianame düzenlendi.

RAPÇİYE UYUŞTURUCU ÖZENDİRME DAVASI

Ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ndeydi. Hakkında Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Uyuşturucu maddeye özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında hâkim karşısına çıkan 25 yaşındaki genç rapçi ifade verdi. Hâkim karşısında da suçlamaları reddeden Ayvazoğlu "Tamamen müzik olsun diye yaptım" ifadelerini kullandı. Dosya yeniden Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Volkan Ayvazoğlu , uyuşturucu özendirme davası , Ceg
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