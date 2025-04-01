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Ünlü sanatçı boykota katıldı; İstanbul konserini iptal etti

Ünlü sanatçı boykota katıldı; İstanbul konserini iptal etti
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İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Norveçli sanatçı Ane Brun, boykot çağrılarına kayıtsız kalmadı. Konserini iptal etme kararı alan şarkıcı, ''Türk hayranlarım için çalmayı çok istiyordum ama ne yazık ki şu an doğru zaman değil.'' dedi.

Dünyaca ünlü müzisyenlerin Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı. 

Bunun üzerine Norveçli sanatçı Ane Brun, İstanbul'da yapılması planlanan konserini iptal etme kararı aldı. 

Brun, "Bu sevgiyi geri vermeyi ve en kısa zamanda sizin için çalmayı umuyorum. Sizin yanınızdayım. Barış ve sevgiyle" dedi.

Brun, X hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Bu Ekim ayında İstanbul'da çalmamaya karar verdim. Siz Türk hayranlarım için çalmayı çok istiyordum ama ne yazık ki şu an doğru zaman değil.

Yıllar boyunca, müziğim için sizden çok fazla sevgi aldım ve yaptığım her ziyarete değer verdim.

Bu sevgiyi geri vermeyi ve mümkün olan en kısa sürede sizin için çalmayı hayal ediyorum.

Sizin yanınızdayım."

Etiketler ane brun boykot istanbul konser
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