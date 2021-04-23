Ünlü sanatçı Ebru Yaşar zirveye oturdu

2017 yılında çıkardığı ‘Haddinden Fazla’ albümünde çok sayıda hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, ‘Gel de Sevme’ albümüyle zirveye yerleşti.

9 Nisan’da piyasaya çıkan ve müzik dünyasında büyük ses getiren albüm, tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde listelerin bir numarasına oturdu.

Albüm, İTunes’de en çok satın alınan albümlerde ve Apple Music en çok dinlenen albümlerde 1 numaraya yerleşirken, Spotify Hot Hits Türkiye listesine de girerek büyük bir başarı sağladı.

Doğan Music Company (DMC) etiketiyle tüm müzik marketlerde bugün yerini alan 10 şarkılık albümü Gel de Sevme'nin çıkış şarkısının Yalnız Uyunmaz olduğunu açıklayan Ebru Yaşar, herkesin kalbine dokunacak şarkılara imza attığını söyledi.

Albüm için Gülden, Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu gibi isimlerden şarkı aldığını ifade eden Ebru Yaşar, Özlem Güneykaya'nın da albüme katkıda bulunduğunu açıkladı.

Ebru Yaşar, albümünün ilk klibini de Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu imzalı 'Yalnız Uyunmaz’' adlı çıkış şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekti.

Ebru Yaşar albümleri

1995 - Bu Sahilde

1997 - Sevenler Ölmez

1999 - Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003 - Aşkımız Buraya Kadar

2006 - Yeşillenirim

2008 - Seviyorum Seni

2011 - Delidir

2013 - Sanat-ı Ebru

2017 - Haddinden Fazla

2021 - Gel de Sevme (Nisan ayında)

Ebru Yaşar 'single'ları

2012 - Ağlayamıyorum

2014 - Cumartesi

2019 - Alev Alev

2020 - Kalmam

Ebru Yaşar kimdir?

Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olan Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya çıkardı.

İş insanı Necat Gülseven ile evli olan Ebru Yaşar'ın Hasan Poyraz ve Ebru Su adında ikiz çocukları var.

Yalnız Uyunmaz sözleri

Yapma beni böyle yalnız ortada bırakma

Duramam sensiz,

Susma anlat içindeki kalan duygularla çözeriz belki

Ağla dök içindeki kini biraz rahatla iyi gelecek

Sonra bu kararsız kalbim demlenip belki yine bana dönecek.

Hayat senin, karar senin gel dersen seninim.

Yalnız uyunmaz, uyunmaz

Sana sarılmadan olmaz

Ne günah işledi kalbim

Bilse bi mesele kalmaz

Yoluna güller koydum

Lafımı kaç kere yuttum

Başımı bir sana eğdin

Bunları nasıl unuttun