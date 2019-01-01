SON DAKİKA
ERDOĞAN AÇIKLADI: İŞTE AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYLARI - CANLI
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti
Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti'nin Ankara adayları - Canlı
Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti'nin Ankara adayları - Canlı
İstanbul'da hastane yangını ! Acil servise elektrik verilemiyor
İstanbul'da hastane yangını ! Acil servise elektrik verilemiyor
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Ocak 2019 16:03

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti
A+ A-

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi 90 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. 

Sururi, bugün ise sessiz sedasız toprağa verildi. 

GÜLRİZ SURURİ KİMDİR?

Gülriz Sururi, 24 Temmuz 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ilk operet kurucularından Lûtfullah Sururi Bey, annesi de opera sanatçısı Suzan Lütfullah'tır.

İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sahneye çıktı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan Bölümleri’nde eğitim gördü. Konservatuvarı bitiremeden bazı özel topluluklarda çalışmaya başladı. 1955'te Muammer Karaca Topluluğu'nda profesyonel sanat yaşamına başladı. 1960'ta Dormen Tiyatrosu'na geçti. 1961'de, bu toplulukta sahnelenen Sokak Kızı İrma'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

1962'de tiyatrocu Engin Cezzar'la evlendi. Aynı yıl eşi ile bilrikte Küçük Sahne'de Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin, Teneke, gibi pek çok oyunda rol aldı. 1966'da "Teneke" oyunundaki rolüyle İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Armağanı'nı bir kez daha kazandı. Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği'nce "Yılın Kadını" seçildi. Haldun Taner'in yazdığı, Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenip uzun süre kapalı gişe oynayan "Keşanlı Ali Destanı"'nda "Zilha" rolündeki başarısıyla ünü arttı.

1971'deHint Kumaşı adlı oyundaki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü üçüncü kez kazandı. 1979-1980 mevsiminde Mehmet Akan'la birlikte, topluluğun o güne dek sahnelediği oyunlardan Uzun İnce Bir Yol adlı bir derleme yaptı ve gösteriminde oynadı.

sanatçı , gülriz sururi , tiyatro
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM