  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 30 Temmuz 2019 23:12

Ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı olan Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in ölümünü İstanbul Şehir Titatroları Twitter hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç hayata gözlerini yumdu.
İstanbul Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.

haldun ergüvenç , şehir tiyatrosu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM