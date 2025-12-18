  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü sanatçıya klip çekiminde büyük şok! Atın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı

Ünlü sanatçı Onur Akın'a at çarptı: ''Az kalsın nalları dikiyordum''

Güncelleme:

Ünlü sanatçı Onur Akın, klip çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Yılkı atının çarpmasıyla yere düşen Akın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanatçı Onur Akın, 'Sen Gidersen' adlı şarkısının klip çekimi için Kayseri'nin Hacılar ilçesine, yılkı atların bulunduğu Hürmetçi Sazlığı'na geldi. Akın'a, çekim sırasında bir yılkı atı çarptı. Akın, atın çarpması ile yere düştü. Durumu iyi olan Onur Akın, "Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu" dedi. Diğer yandan Akın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ünlü sanatçı Onur Akın, klip çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Yılkı atının çarpmasıyla yere düşen Akın, o anları sosyal medya hesabının paylaştı.

DHA

text-ad
Etiketler Onur Akın yılkı atı at çarpması kaza klip çekimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! Türkiye'nin bu ilçesinin öyle bir özelliği var ki... Buraya taşınmak isteyeceksiniz! Türkiye'nin bu ilçesinin öyle bir özelliği var ki... Buraya taşınmak isteyeceksiniz! Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Asgari ücret pazarlığında ikinci tur sona erdi Asgari ücret pazarlığında ikinci tur sona erdi
Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu! Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu! Polisin kapısına dayandığı Yusuf Güney'in o sözleri gündem oldu Polisin kapısına dayandığı Yusuf Güney'in o sözleri gündem oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Böyle arıza görülmedi! Elektrikli otomobilin yakınına yıldırım düştü, araç ''hurda'' oldu Böyle arıza görülmedi! Elektrikli otomobilin yakınına yıldırım düştü, araç ''hurda'' oldu