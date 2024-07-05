Ünlü şarkıcı albüm kayıtlarına ara verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, kariyeri ile ilgili şaşırtan bir karar aldı ve albüm kayıtlarına ara verdiğini duyurdu.

İngiltere'nin en çok dinlenen ismi olan, Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, yeni albüm kayıtlarına bir süre ara vereceğini açıkladı.

33 yaşındaki şarkıcının bu kararı alma nedeni ise ülke çapındaki okullarda müzik derslerine yönelik finansmanı artırmak için yeni bir proje başlatması.

Sheeran'ın aslında bu projesinin temeli 2018 yılında eski öğretmeninin fon kesintileri konusunda kendisiyle temasa geçmesinin ardından eski okulu Thomas Mills Lisesi'ne bağış yapmasıyla atıldı. Sheeran'ın hedefi bu bağışı sadece eski okuluyla sınırlı tutmayıp tüm ülkeye yaymak.

GENÇLER İÇİN ÇALIŞIYOR

Program hakkında konuşurken Sheeran şunları söyledi: "Bunu geldiğim ilçede yapmaya başladım ve şimdi ülke çapında yapmaya başladık. Artık müzik finansmanına gerçekten ihtiyaç duyan daha fazla liseyi ziyaret ediyorum ve bunun ne kadar fark yarattığını görebilirsiniz. Ben akademik bir insan değildim; gerçek dünyada aptal olarak görülürdüm. Ama müzikte çok başarılıydım. Bunu gerçekten teşvik eden, devlet tarafından finanse edilen bir okulda olmanın çok faydalı olduğunu biliyorum. İngiltere'de bunun için fonları kestiler, ben de fon bulmak için elimden geleni yapıyorum."

Ed Sheeran Suffolk Müzik Vakfı; kameralar, MacBook'lar, karanlık odası sağladı.

Hayır kurumunun mütevelli heyeti tarafından hazırlanan bir raporda şöyle denildi: "Thomas Mills School'a verilen hibeler, öğrencilerin eğitim performanslarını iyileştirmeleri için Sanat, BT ve Müzik odalarını başarılı bir şekilde yükseltmelerine olanak sağladı. Ses yalıtımı, yeni bir fotoğraf stüdyosu ve çeşitli üst düzey kompozisyon ve kayıt yazılım programları satın alındı ​​ve kuruldu."

Okulun Müzik Direktörü Richard Hanley şunları ekledi: "Bu okuldaki öğrenciler ve personel, eğitimde sanatın değerini, ne kadar önemli olduğunu ve gerçekten hayatları nasıl değiştirebileceğini bilen ve takdir eden bir hayırsevere sahip oldukları için şanslılar."

Sheeran, 2011 yılındaki ilk albümü + ile ortaya çıkışından bu yana dünya çapında 150 milyondan fazla plak satarak aynı listenin yedi farklı döneminde zirveye yerleşti.