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  3. 01 Ağustos 2017 15:14

Ünlü şarkıcı ameliyata alındı

''Felaket Tellalı'' Onur Akay, Fulden Uras'ın apar topar ameliyata alındığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı ameliyata alındı
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Geçen günlerde annesini kaybederek büyük bir şok yaşan şarkıcı Fulden Uras'tan kötü haber geldi. Magazin dünyasının 'Felaket Tellalı' Onur Akay,  şarkıcının sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeni ile acilen ameliyata alındığını duyurdu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SIFIRLANDI" 
Onur Akay, Fulden Uras'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı:

"Canım arkadaşım Fulden Uras, annesini kaybettikten sonra çok büyük bir şok yaşadı ve bağışıklık sistemi sıfırlandı. Fulden, sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeni ile apar topar ameliyata alındı. Yüksek derecede enfeksiyonlu kitlenin büyük bir kısmını temizlediler. Önümüzdeki günlerde çekilecek emar sonrasında net karar verilecek. Aynı göğsünden 10. kez ameliyat olan Fulden Uras'a, acil şifalar diliyorum."

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