Ünlü şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: ''Bugün kurtuluş günüm''

Ünlü şarkıcı Aydilge, bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu. Başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten şarkıcı, ''Bugün ağrılarımdan kurtuluş günüm'' dedi.

Şarkıcı Aydilge, bel fıtığı ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, uzun süredir yaşadığı ağrılar nedeniyle operasyon geçirdiğini belirtti. Aydilge, ''Bugün bel fıtığım nedeniyle çektiğim ağrılardan kurtuluş günüm inşallah. Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu. Ama şimdi sağlam belle daha da çok hoplayacağım sahnede.'' dedi.

Aydilge yaptığı açıklamada, "Merhabalar. Eee, son bir iki postumun altına sürekli 'Nazar değmesin, maşallah' yazıyordunuz. Sağ olun... Çok güzel bir operasyon geçirdim. Burada çok güzel çalışanlar var, harikalar. Bana çok iyi davranıyorlar. Bugün de hemen taburcu olacağım. Ayaklanacağım, çıkacağım. Eee, inşallah belimdeki hiçbir rahatsızlık da kalmayacak. Yine konserlerde hoplayıp zıplayıp, hep beraber eğleneceğiz. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.