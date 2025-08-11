  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden biri olan ünlü şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti.

"Hoş geldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Köylü Güzeli" gibi şarkılarla akıllara kazınan ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayla Başar sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Ayla Başar, Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden biri olan İstanbul doğumlu sanatçıdır. 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine başlayan Başar, “Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Film-San Vakfı üyesi olan sanatçı, aynı zamanda “Sevenler Ölmez” (2008), “Hatırladıkça” (1986) ve “Asılacak Kadın” (1984) gibi yapımlarda oyunculuk yaptı. Zarif sesi ve sahne karizmasıyla Türk müziğinde önemli bir yer edinen Başar, 83 yaşında, uzun süredir tedavi gördüğü bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz açıklanmamıştır.

 

