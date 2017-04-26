Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in acı günü

Eren, acı haberi haberi Instagram sayfasından duyurdu.

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Cenk Eren kimdir?

Esas adı Yüksel Venedik olan Cenk Eren, 1966 yılında Ankara’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’da tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu’nda 1 sene dansçı olarak görev aldı. Sahne hayatına başlamadan önce en yakın arkadaşı Murathan Mungan kendisine Cenk Eren adını koyar.

Müzik hayatına ilk kez yine Ankara’da çeşitli gece klüplerinde sahne alarak başladı. 1985 yılında “Ankara Radyosu Çok sesli Gençlik Korosu”nda korist olarak görev almaya başladı. Sahne çalışmaları ağır basınca Ankara Radyosu’ndan istifa edip, gece klübü çalışmalarına devam etti.

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere’de İstihkam Okulunda askerlik görevini yaptı.

1990 senesinde Alanya’ya gitti ve 3 sene boyunca Alanya’da yaşadı ve sahne çalışmalarına burada devam etti. 1993 senesinde İstanbul’a geldi. 1995 yılında ilk albüm “Ve Cenk Eren” piyasaya çıktı. Aynı dönemde İstanbul’da gece klüplerinde sahne almaya başladı.

2000 yılında Star TV’de öğleden sonra kuşağında “Yıldız Savaşları” isimli TV programını gerçekleştirdi. 2002 yılında Nükhet Duru ile “Muhteşem İkili” projesine başladı. İstanbul Günay Restaurantta başlayan bu projeyi çeşitli organizasyonlarda ve Show TVd’e bir TV programında devam ettiler.

Türkiye’nin belli başlı bütün büyük müzikhollerinde çalıştı. 7 albüm yaptı.

Albümleri :

1995 – Ve Cenk Eren

2000 – Gözlerin

2003 – Kader Çıkmazı

2004 – Nükhet Duru & Cenk Eren Muhteşem İkili

2006 – Kiraz Mevsimi

2009 – Dönüm Noktam

2012 – Kasetimi al

