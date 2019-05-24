Ünlü şarkıcı eşini kucağında taşıdı

Gazetecilerin objektiflerine poz veren Onur-Aycan Dalkılıç Mete çifti, "Güzel havayı gördük ve yürüyüşe çıktık. Biraz spor yapıp evimize gideceğiz" şeklinde konuştu.
Çift, yaklaşık bir saat sonra bankta otururken tekrar görüntülendi. Eşi Aycan Mete'nin bileğine bakan Onur Mete, flaşların patlamasıyla panikledi. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin sorularına, "Eşimin bileği burkuldu. Müsaade eder misiniz lütfen?" dedi.
Aycan Mete'nin yürümekte zorlandığını gören Onur Mete, eşini kucaklayarak aracına götürdü.
Milliyet