  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Mayıs 2019 18:15

Ünlü şarkıcı eşini kucağında taşıdı

Şarkıcı Onur Mete, önceki akşam eşi Aycan Dalkılıç Mete'yle birlikte Bebek'te görüntülendi. Aycan Dalkılıç Mete'nin bileği burkulması nedeniyle şarkıcı Onur Mete eşini kucağına aldı.

Ünlü şarkıcı eşini kucağında taşıdı
A+ A-

Gazetecilerin objektiflerine poz veren Onur-Aycan Dalkılıç Mete çifti, "Güzel havayı gördük ve yürüyüşe çıktık. Biraz spor yapıp evimize gideceğiz" şeklinde konuştu.

Çift, yaklaşık bir saat sonra bankta otururken tekrar görüntülendi. Eşi Aycan Mete'nin bileğine bakan Onur Mete, flaşların patlamasıyla panikledi. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin sorularına, "Eşimin bileği burkuldu. Müsaade eder misiniz lütfen?" dedi.

Aycan Mete'nin yürümekte zorlandığını gören Onur Mete, eşini kucaklayarak aracına götürdü.

Milliyet

bilek , onur mete , aycan dalkılıç mete
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM