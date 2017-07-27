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  3. 27 Temmuz 2017 22:47

Ünlü şarkıcı gazeteci ezdi !

Dünya turnesinde 14 konserini iptal eden Justin Bieber gazetecilerden kaçmak için bir fotoğrafçıya çarptı.

Ünlü şarkıcı gazeteci ezdi !
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Dünya turnesinin son 14 konserini iptal eden Justin Bieber, paparazzilerden kaçmaya çalışırken, kendisini görüntülemek isteyen bir fotoğrafçıya çarptı. Kaza anı başka bir gazeteci tarafından görüntülendi.

Los Angeles'ta bir kilisen çıkan Justin Bieber, arabası ile yanlışlıkla kendisini görüntüleyen bir gazeteciye çarptı.

Kaza sonrası Kanadalı şarkıcı, dizinden yaralanan 57 yaşındaki fotoğrafçıya yardım etmek istedi. Hafif yaralanan adam, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay yerine gelen polis, genç popçunun ifadesini aldı.

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