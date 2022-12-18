Ünlü şarkıcı gözaltına alındı

Popüler pop müzik grubu 'Makan Bend'in üyesi İranlı şarkıcı Emir Mekare, gözaltına alındı.

Şarkıcının gözaltına alınmasının gerekçesine ilişkin ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Emir Mekare, Roham Hadian ve Emir Milad Nikzad tarafından 2016 yılında kurulan 'Makan Bend' adlı pop müzik grubu, 2017 yılında Tahran'da düzenlenen müzik festivalinde 'Yek Lahza Nigah Kon' (Bir Bak) şarkısıyla birinci olmuştu.