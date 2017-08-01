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  3. 01 Ağustos 2017 23:17

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen İrem Derici kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
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Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı konuşulan İrem Derici, program çekimi öncesinde kulisinde fenalaştı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı konuşulan İrem Derici, bu akşam program çekimi öncesi fenalaştı. Kanal D'de ekrana gelen İrem Derici'yle Eğlenmene Bak adlı yarışmayı sunan ünlü popçu, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le Sancaktepe'deki stüdyoya gitti. Programın ünlü yarışmacıları Arto, Murat Güneş, Tuğçe Tayfur, Toprak Sağlam ve Hülya Polat da çekim için hazır bekliyordu. Ancak çekime 15 dakika kala İrem Derici, rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı.

Medyatava'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Lider Şahin'le ayrıldığı dönemde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi. Ünlü popçu, geçen haftalarda gündeme gelen 'çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü' iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.

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