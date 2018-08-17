Ünlü şarkıcı kameraları görünce panik oldu

Nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan ayrılan Hande Yener, önceki gece arkadaşlarıyla Bebek'te waffle yerken görüntülendi. Habercilerin kendisini fark ettiğini gören ünlü şarkıcı panik oldu.

Hande Yener, waffle ve çayını yarıda bırakıp yanındaki arkadaşına para verdi, "Al şu parayı, hesabı hemen ödeyin gitmemiz lazım" dedi.

SORULARDAN KAÇMAK İÇİN KURAL TANIMADI

Kendisine yöneltilen sorular üzerine telefonla konuştuğunu gösteren Hande Yener, "Müsait değilim" diyerek konuşmak istemediğini belirtti.

Muhabirlerin ayrılık hakkındaki ısrarlı sorularına cevap vermeyen popçu, aracını park halinden çıkartırken de telefon kulağındaydı. Yener'in bu hareketi, 'sorulardan kaçmak için kural tanımadı' dedirtti.

HANDE YENER'İN KREDİ KARTIYLA BARIŞMA HEDİYESİ

Geçtiğimiz haftalarda Hande Yener'le ilişkisi biten Ümit Cem Şenol, alışveriş turuna çıkıp binlerce liralık harcama yapmıştı. Yener'e barışmak için çanta alan Şenol'un, ödemeyi de popçunun kredi kartıyla yapması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlü popçu, nişanlısından üçüncü kez ayrıldığını 15 gün önce duyurmuştu. Bir konseri sonrasında samimi açıklamalar yapan Yener, "Aşkta başarısızım, duygusal hayatım çöküntü içinde" ifadelerini kullanmıştı.