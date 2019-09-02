Ünlü şarkıcı konserinde hayatını kaybetti

Dünya ajansları tarafından son dakika kodu ile duyurulan haber, İspanya'nın başkenti Madrid'in kuzeybatısındaki Las Berlanas kasabasında düzenlenen bir festivalde yaşandı. 30 yaşındaki ünlü İspanyol pop müzik şarkıcısı ve dansçı Joana Sainz, festivalde sahne aldığı sırada hayranlarının önünde hayatını kaybetti. Sainz'in üyesi olarak bulunduğu 'Super Hollywood Orchestra', canlı performansını yaklaşık 1000 kişinin önünde gerçekleştiriyordu.

ÜNLÜ ŞARKICI HAYRANLARININ ÖNÜNDE BÖYLE HAYATINI KAYBETTİ

30 yaşındaki ünlü isim, sahnede aniden yere yığıldı ve perdeler kapatıldı. Sainz bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldı; ancak kurtarılamadı.

Joana Sainz'in üyesi olduğu 'Super Hollywood Orchestra'nın performasını yaklaşık bin kişi izliyordu.

Herkesin gözü önünde yaşanan olayın ardından sahnedeki perde indirildi ve sağlık ekipleri Joana'nın yardımına koştu.

Bilinçsiz halde derhal hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı burada hayatını kaybetti.

Joana Sainz, 'Super Hollywood Orchestra' grubunun hem baş dansçısı hem de koreografıydı da.

Konseri izleyen ve kazaya tanık olan bir kişi, "İki roket (havai fişek) vardı.Biri doğru yöne gitti, öteki şarkıcıyı karnından vurdu" dedi.