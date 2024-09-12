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Ünlü şarkıcı köprüdeki intihar girişimini engelledi

Ünlü şarkıcı köprüdeki intihar girişimini engelledi
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ABD’de dün gece geç saatlerde bir kadın Cumberland Nehri üzerindeki köprüden intihara kalkışırken, intiharı dünyaca ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi'nin önlediği ortaya çıktı.

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville polis departmanı, dün gece geç saatlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, dünyaca ünlü şarkıcının, bir kadını Cumberland Nehri üzerindeki köprüden atlamaması için ikna ettiğini açıkladı.

 Polis olayla ilgili bir video paylaşırken görüntülerde Jon Bon Jovi’nin müzik videosu çekerken kendisinin ve ekibinin köprüden sarkan kadını fark ettiği aktarıldı.

62 yaşındaki rock yıldızı, kadına yaklaşıp onu çıktığı yerden inmeye ikna ettikten sonra ona sarılıyor. YouTube videosu daha sonra "topluluk kuralları ihlalleri" nedeniyle kaldırıldı.

 Kadının durumu ve yardım isteyip istemediği konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ünlü rock grubu Bon Jovi'nin kurucusu Jovi, ABD genelindeki evsizlik, yoksulluk ve açlık yaşayan ailelere gıda, uygun fiyatlı konut, sosyal hizmetler ve iş eğitimi sağlayan programlar aracılığıyla çözümler sunmak ve yardım etmek amacıyla 2006 yılında JBJ Soul Vakfı'nı kurdu.

Etiketler Jon Bon Jovi intihar intihar girişimi Köprüde intihar
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