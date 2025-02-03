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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi tutuklandı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi tutuklandı
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Sarallar suç örgütü üyesinin yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturmada aralarında şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen ve liderliğini firari İ.S.’nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt içinde kritik pozisyonda yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan T.Y.'nin yurtdışına çıkışını organize eden E.A. ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile kamu kurumlarında görevli M.D.K., Komiser V.G., polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük muhafaza memuru B.A.'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında haklarında 'Suçluyu koruma', 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlamaları bulunan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Etiketler merve özbey kenan koçak sarallar suç örgütü
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