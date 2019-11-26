Ünlü şarkıcı sahnede bir anda yere yığıldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde önceki gece Ariana Grande rüzgarı esti. Amalie Arena’da sahneye çıkan 26 yaşındaki Grande, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Grande’nin performasının yanı sıra atlattığı tehlike sosyal medya ve ABD basınının gündemine oturdu.

Bad Idea şarkısını söylediği sırada yüksek topuklu ayakkabılarıyla bir platformun üzerinde yürüyen ünlü şarkıcı, dengesini kaybederek bir anda dizlerinin üzerine düştü.

Binlerce seyircinin nefeslerini tuttuğu anda, Grande’nin platformdan düşmesini ise dansçısı engelledi. Genç şarkıcıyı yakalayarak aşağı indiren dansçı, büyük bir tehlikenin önüne geçmiş oldu.

Sosyal medyada birçok kişi Grande’nin topuklu ayakkabı seçimiyle ilgili alaycı yorumlarda bulunurken, ünlü şarkıcı yaşadığı talihsiz olayı açıklığa kavuşturan açıklamalarda bulundu.

Günlerdir hastalığı nedeniyle dayanılmaz boğaz ağrıları yaşadığını söyleyen Grande, “Konser boyunca o kadar çok ağrım vardı ki, nefes almakta bile zorlandım. Bir şeyleri iptal etmekten çok korkuyorum. Ama vücudum nasıl tepki verecek bilmiyorum. 3 haftadır bu durumdayım ve iyileşememiş olmak moral bozucu” ifadelerini kullandı.