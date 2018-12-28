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  3. 28 Aralık 2018 17:06

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı

Seslendirdiği eserlerle büyük ses getiren Zerrin Özer'in şarkıcı ablası Tülay Özer, sahnede fenalaştı.

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı
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Seslendirdiği 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız' adlı eserle 70'li yıllara damgasını vuran, Zerrin Özer'in şarkıcı ablası Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı. Başı dönen Özer'e salonda bulunan doktor ve hemşireler müdahalede bulundu.

Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı. Kısa süre sonra kendini iyi hissettiğini belirten şarkıcı, konserine kaldığı yerden devam etti.

Ayakta alkışlanan Özer, program sonrası yaptığı açıklamada kendisinin de böbrek yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık iki yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü açıkladı: Babamda da aynı rahatsızlık varmış, sanırım bendeki genetik kaynaklı. Rahatsızlığım sebebiyle zaman zaman baş dönmesi de yaşıyorum. Bugün de sahnede bu talihsizlik başıma geldi. Allah'tan salonda beni de tanıyan çok sayıda doktor vardı. Çabucak toparlandım. 

Hastalığının küçük kız kardeşi Zerrin Özer'le daha da yakınlaşmasına yol açtığını kaydeden Tülay Özer, "Sağ olsun, beni hiç yalnız bırakmıyor, sevgisi, ilgisiyle bana moral ve umut kaynağı oluyor" dedi. 

"SAĞLIKLI OLAN HERKES BOL BOL SIVI TÜKETSİN" 

Konuşmasında sağlıklı olanların sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye eden Tülay Özer, "Maalesef ben artık, sıkıntılarımı arttırdığı için sıvı tüketemiyorum. Bırakın suyu, elma gibi sıvı içeren meyveleri bile yiyemiyorum. Bu sebeple sağlıklı olan herkese bol bol sıvı tüketmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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