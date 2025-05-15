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Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ı yıkan ölüm

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ı yıkan ölüm
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Şarkıcı Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti.

"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı.

Ünlü şarkıcının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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Etiketler simge sağın nilay sağın
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