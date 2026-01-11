  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Ölümünü rüyasında görmüş ve pilota da söylemiş

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Ölümünü rüyasında görmüş ve pilota da söylemiş

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Ölümünü rüyasında görmüş ve pilota da söylemiş
Güncelleme:

Kolombiya'da küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında şarkıcı Yeison Jimenez’in bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdi.

Kolombiya’da Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında şarkıcı Yeison Jimenez’in de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

Programda bu rüyalardan söz eden Jimenez'in tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi.

Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullandığı açıklandı.

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Türkiye'nin ünlü kayak merkezinde hafta sonu izdihamı!
Türkiye'nin ünlü kayak merkezinde hafta sonu izdihamı!
Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı
Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan ''tövbe'' paylaşımı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan ''tövbe'' paylaşımı
Kredi ve kart başvurularında artık yüksek kredi notu yetmiyor!
Kredi ve kart başvurularında artık yüksek kredi notu yetmiyor!
İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ?
İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ?
Etiketler uçak kazası ünlü şarkıcı yeison jimenez
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gece yarısı tüp patlaması kabusu: Aynı aileden 2'si bebek 3 kişi öldü, 4 kişi yarandı! Gece yarısı tüp patlaması kabusu: Aynı aileden 2'si bebek 3 kişi öldü, 4 kişi yarandı! Dolandırıcılıkla suçlanırken Türkiye'den kaçıp, Afrika'da yine güzellik merkezi açtı! Dolandırıcılıkla suçlanırken Türkiye'den kaçıp, Afrika'da yine güzellik merkezi açtı! Instagram'da büyük veri sızıntısı: Milyonlarca kullanıcının her şeyi ortalığa saçıldı! Instagram'da büyük veri sızıntısı: Milyonlarca kullanıcının her şeyi ortalığa saçıldı! Ekranların iddiaları dizisi yayınlanmadı, izleyicinin aklı karıştı Ekranların iddiaları dizisi yayınlanmadı, izleyicinin aklı karıştı Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kuvvetli kar yağışı Türkiye'yi beyaza bürüyecek! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kuvvetli kar yağışı Türkiye'yi beyaza bürüyecek! Yargıtay'dan tüm emeklileri ilgilendiren emsal karar! Yargıtay'dan tüm emeklileri ilgilendiren emsal karar! Ünlü oyuncudan uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'na olay gönderme! Ünlü oyuncudan uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'na olay gönderme! 1,5 yaşındaki minik Gökçe'yi mahalleli kurtardı; anne kayıp, babası ifade verecek! 1,5 yaşındaki minik Gökçe'yi mahalleli kurtardı; anne kayıp, babası ifade verecek! Kayıp olarak aranan Melek'ten 8 gün sonra müjdeli haber geldi Kayıp olarak aranan Melek'ten 8 gün sonra müjdeli haber geldi
Burak Özçivit hakkında ''para karşılığı yemek'' iddiaları olay oldu Burak Özçivit hakkında ''para karşılığı yemek'' iddiaları olay oldu İstanbul'da bir kişi boğularak hayatını kaybetti! İstanbul'da bir kişi boğularak hayatını kaybetti! Manisa sabaha karşı peş peşe depremlerle sarsıldı! Manisa sabaha karşı peş peşe depremlerle sarsıldı! İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ? İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ? Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! AK Parti ve MHP'nin ''adı af olmasın'' teklifi belli oldu: Hapis cezasına alternatif geliyor! AK Parti ve MHP'nin ''adı af olmasın'' teklifi belli oldu: Hapis cezasına alternatif geliyor! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... İstanbul'da fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı! Korkunç olay kamerada... İstanbul'da fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı! Korkunç olay kamerada... Canlı yayında Melih Gökçek kavgası: ''Senin de yedi ceddinin de...'' Canlı yayında Melih Gökçek kavgası: ''Senin de yedi ceddinin de...''