Ünlü şarkıcı ve söz yazarı hayatını kaybetti

Mac Davis'in Nashville'de geçirdiği kritik kalp ameliyatında masadan kalkamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ailesi tarafından sosyal medyadan Mac Davis'in vefatı duyuruldu.

78 yaşında Mac Davis, 38 yıldır evliydi ve 3 oğlu vardı.

21 Ocak 1942 tarihinde Lubbock'ta doğan Davis, liseyi bitirdikten sonra Atlanta'ya yerleşmişti.

Aralarında Elvis Presley, Kenny Roggers, Dolly Parton gibi isimlerin de olduğu ünlü müzisyenler için şarkı sözleri yazan Davis'in yazdığı popüler şarkılar arasında "Baby Don't Get Hooked on Me" ve "Texas In My Rearview Mirror" öne çıkmıştı.

Davis, "Texas In My Rearview Mirror" şarkısının bir bölümünde "Öldüğümde beni Lubbock'a kot pantolonumla gömün" diye yazmıştı.

Televizyon, sinema ve sahnede de başarılı işlere imza atan Mac Davis, NBC'de yayınlanan "The Mac Davis Show"la ün yapmıştı.

Birçok ödül de alan Davis'in oynadığı filmler arasında ise "North Dallas Forty", "The Sting II", "Cheaper to Keeper" ve "Possums" öne çıkmıştı.

Mac Davis'in Hollywood'daki ünlü şöhretler yolunda bir de yıldızı bulunuyor.

Mac Davis'in ölümünün ardından ünlü şarkıcı Dolly Parton sosyal medyadan bir paylaşım yaparak acısını duyurdu.