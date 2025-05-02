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Ünlü şarkıcı Yalın hakkında sosyal medyayı karıştıran iddia

Ünlü şarkıcı Yalın hakkında sosyal medyayı karıştıran iddia
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Ünlü şarkıcı Yalın, tekneyle gittiği bir restoranda kadın çalışanı azarladığı iddialarına yanıt verdi.

Youtube'da yayınlanan Çimen Show isimli programda kadın seyircinin ünlü bir isimle yaşadığını iddia ettiği hikaye sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

''Bir ünlüyle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve çiftlerin bayıldığı bir isim" diyerek sözlerine başlayan genç kadın, bir restoranda çalıştığını ve ünlü bir ismin teknesiyle gelerek kendisini azarladığını öne sürdü.

O ünlünün şarkıcı Yalın olduğu iddia edildi. Ünlü ismin sevenleri sosyal medyada hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. 

YALIN: HİKAYE TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

Gözlerin çevrildiği Yalın sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Ünlü şarkıcı, '''Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikaye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığınız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak...'' ifadelerini kullandı. 

Ünlü şarkıcı Yalın, tekneyle gittiği bir restoranda kadın çalışanı azarladığı iddialarına yanıt verdi.

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Etiketler yalın restoran azarlama
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