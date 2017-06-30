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  3. 30 Haziran 2017 09:41

Ünlü şarkıcıdan hayranlarına veda mektubu !

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, bir daha turne düzenlemeyeceğini söyledi

Ünlü şarkıcıdan hayranlarına veda mektubu !
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Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Adele'den hayranlarını üzen haber geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 98 bin kişiye konser veren Adele, bir daha turne düzenlemeyeceğini söyledi.

"MÜZİĞE DEVAM EDECEĞİM"

Bu turnesinin son olacağının sinyallerini veren İngiliz şarkıcı sosyal medyada hayranları için el yazısı ile yazdığı mektupta şunları yazdı:

“15 ay sonra yolun sonuna geldik. Turne yapmak tuhaf bir iş ve bana tam olarak uyduğu söylenemez. Müziğe devam edeceğim, ama belki bir daha beni canlı olarak izleyemeyeceksiniz. Sahneye çıkmayacağım" dedi.

 
 

şarkıcı , adele