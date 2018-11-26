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  3. 26 Kasım 2018 10:49

Ünlü şarkıcıdan itiraf: ''Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor''

Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Aydın Kurtoğlu,"Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor" dedi.

Ünlü şarkıcıdan itiraf: ''Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor''
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Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Aydın Kurtoğlu, Atlaspark Alışveriş Merkezi’nde konser verdi.

Sahne öncesi röportaj veren şarkıcı muhabirlerin “Yeni şarkı çalışmanızı babanız beğendi mi” sorusuna “Bu aralar aramız bozuk. Görüşmüyoruz. Yan yana gelince birbirimizden iyi elektrik almıyoruz. Beni gördüğü yerde uzaklaşıyor.

‘Seni görmek istemiyorum’ diyor. Babamda kilo kaybı var, ama sinir artışı var. Gergin” yanıtını vererek herkesi şaşırttı.

Usta şarkıcı Cengiz Kurtoğlu kilo alınca tüp mide ameliyatına başvurmuştu.

Kısa sürede bir hayli zayıflayan Kurtoğlu yeni görüntüsüyle şaşırtmıştı.

aydın kurtoğlu , cengiz kurtoğlu
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