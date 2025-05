Ünlü şarkıcının feci sonu: Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule (66), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, Minnesota’daki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. 1959 yılında Colorado eyaletinin Denver kentinde dünyaya gelen Sobule, müzik kariyerine 1990 yılında çıkardığı Things Here Are Different adlı ilk albümüyle adım atmıştı.

Sobule, 1995 yılında yayımladığı kendi adını taşıyan albümüyle büyük çıkış yakaladı. Albümde yer alan ve geniş yankı uyandıran I Kissed a Girl adlı parçası, döneminin en çok konuşulan şarkıları arasında yer aldı.

Hayranları tarafından özgün tarzı ve cesur sözleriyle tanınan Sobule'ün ani ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

DHA