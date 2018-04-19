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  3. 19 Nisan 2018 19:54

Ünlü şarkıcıya böyle tepki gösterdi

Eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, kendisine yardım ettiğini iddia eden Sibel Can'a böyle tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcıya böyle tepki gösterdi
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Eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, kendisine yardım ettiğini söyleyen Sibel Can'ı yalanlayarak "Yalan söylemenin bir anlamı yok" dedi

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefon bağlantısıyla katıldı.

"HEP KANDIRILDIM"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kaya, "Ben 3 yıldır evdeyim. Çok nadiren tedavi gördüm. Bunlar çok kısa sürdü. Birçok insan benim üzerimden reklamını yaptı ama hep reklamda kaldı. Ben sonradan hep evde oturdum. Yani kandırıldım" dedi.

SİBEL CAN'A AĞIR SUÇLAMA

Sibel Can'ın kendisine yardım etmediğini iddia eden Mutlu Kaya, "Sibel Can, yoğun bakımdayken bir kere geldi, onda da ben uyuyordum. Sonradan Sibel Can, ne aradı ne de sordu. Kalkıp sanat dünyasında 'ben yardım ettim' dedi. Yalan söyleminin anlamı nedir?" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTİYOR

Mutlu Kaya, dün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini sürekli aradığını belirterek "Kendisini görmeyi çok istiyorum" demişti

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