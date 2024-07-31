Ünlü şef Arda Türkmen çılgına döndü: ''Densiz, hadsiz, çapsız''
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Sosyal medya hesabından kızıyla paylaşımda bulunan ünlü şef Arda Türkmen, fotoğrafının altına gelen yorumlar sonrasında çileden çıkarak "Densiz, hadsiz, çapsız" diyerek tepki gösterdi.
Şef Arda Türkmen 2021 yılında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Ünlü çift 2022'de de kızları Ada Siena'yı kucaklarına aldı.
Önceki gün kızıyla çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 48 yaşındaki Türkmen, gelen yorumlara tepki gösterdi.
Türkmen, yorumları "İyi yürekli insanların yanında sosyal medya maalesef böyle densiz, böyle hadsiz, böyle çapsız insanlarla dolu" notuyla yayınladı.
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