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Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler dünya evine girdi

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler dünya evine girdi

Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile bu akşam dünyaevine girdi.

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen Beşiktaş'ta bulunan bir otelde evlendi.

Çiftin evet dediği anlar sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü şef Melodi Elbirliler'e Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde evlenme teklifi etmişti.

 

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı 200 kişilik bir düğünle evlenen çiftin hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına katılamayacakları öne sürüldü.

Etiketler arda türkmen evlilik melodi Elbirliler
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