Ünlü söz yazarı Ahmet Kaçar yaşamını yitirdi

Özel bir TV kanalında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın programına bu sabah telefon bağlantısı yapan Onur Akay, Türk müziği bestecisi Şükrü Tunar'ın şarkılarının yazarı ve şarkılarını ise Müzeyyen Senar'dan Zeki Müren'e, Bülent Ersoy'dan Emel Sayın'a kadar en ünlü isimlerin okuduğu söz yazarı Ahmet Kaçar'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

“Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım ve Anar Ömrümce Gönül Giden Sevgilileri gibi TRT repertuvarında 20’nin üzerinde eseri bulunan değerli söz yazarımız Ahmet Kaçar, Görele Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Şükrü Tunar'ın bestelerinin söz yazarı olan Ahmet Kaçar'ın şarkılarını Müzeyyen Senar'dan Zeki Müren’e, Bülent Ersoy'dan Emel Sayın'a kadar çok sayıda isim okumuştu.

Ahmet Kaçar'ın cenazesi Giresun'un Görele ilçesinde bulunan Hasan Ağa Camii'nde, bugün ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak ve Sağlık Köyü aile mezarlığında toprağa verilecek.”

AHMET KAÇAR KİMDİR?

1926’da Görele’nin Çürükeynesil (Sağlık Köyü – Çillioğlu Mahallesi) Köyünde doğdu. 2. Dünya Savaşı’nın getirdiği yoksulluklar sonucu eğitimi lise yıllarında yarıda kaldı.

Hayatının en verimli yıllarını tapu sicil memuru olarak sürdürdü. Emekli olduktan sonra zamanını tümden şiire, müziğe, çiçeklere ayırdı.

KİMBİLİR (1963), YALANCI (1984), SON UFUKLAR (1995) ve son olarak YILLAR (2004) Ahmet Kaçar’ın yazdıklarını, söylediklerini tümü ile bir araya topladığı eserlerdir.