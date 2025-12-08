Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Bir sosyal medya fenomeninin telefonundan elde edilen bilgilerin çözülmesiyle birlikte operasyon düğmesine basıldığı iddia edildi.

İstanbul'da jandarma ekipleri, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemiş, spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi operasyon kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Üç isim, Jandarma’daki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sabah'ın haberine göre, operasyonun başlangıç noktası daha önce gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeni oldu. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği ifadeler, ekipleri daha büyük bir bağlantı ağına yönlendirdi.

Soruşturmanın merkezindeki sosyal medya fenomeninin WhatsApp ve Telegram yazışmalarının da bulunduğu dijital materyalleri incelemeye rıza göstermesinin ardından, iletişim trafiğinde yer aldığı düşünülen çok sayıda tanınmış isme ulaşıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında; Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı.

İddiaya göre, bu isimlerin büyük kısmının test sonuçları temiz çıkarken; bazı kişiler, pozitif çıkan sonuçların kullandıkları yasal veya reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını savundu. Bu grupta Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer aldı.

Sabah Gazetesi