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  3. 24 Nisan 2020 16:47

Ünlü sunucu rezil oldu ! Sevgilisi çıplak görününce...

Koronavirüs sürecinde evde kalanlara tavsiyeler veren ünlü sunucu Trinny Woodall, sosyal medyada yaptığı canlı yayında sevgilisinin çıplak görüntüsüyle gündeme oturdu.

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Çin’de başlayan ancak kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Virüsten korunmanın bir numaralı şartı evde kalmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek.

Bu uyarılara dikkat eden pek çok ünlü isim de sosyal medyadan hayranlarına sesleniyor.

İngiltere’nin ünlü televizyon sunucularından Trinny Woodall, kişisel hesabından canlı yayın yapan isimler arasına katıldı.

Yayında takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi.

Woodal’ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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