Ünlü sunucu Seda Akgül'den olay iddia: ''Cumhurbaşkanımız işten attırmış beni''

Ünlü sunucu Seda Akgül, yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle işinden olduğunu iddia etti.

Ünlü televizyon sunucusu Seda Akgül, kişisel YouTube kanalında yayınladığı videoda, 2014 yılında başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Star TV'deki işinden çıkarıldığını iddia etti.

Akgül şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız, 2014 Ağustos ayında ‘Sen haber okuma, yorumlu haber yapıyorsun’ diyerek Star’dan işten attırmış beni. Ferit Şahenk, 3 aylık maaşımı vermiş, ‘Onlar bizimle 13 sene daha beraber’ demişti.

Şahenk bana ‘Onlar bizimle 2027 yılına kadar beraber, bizim çok fazla çalışanımız, holdingimiz var. Lütfen bu ricamızı kırma. Hakkını helal et’ demişti."

Akgül, "Ben Star Haber’den, İrfan Kanal D sabah kuşağından öyle atılmıştı. Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı. Borcum çok olduğu için Kısmetse Olur’u kabul ettim" diye konuştu.

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül 17 Haziran 1971 Ankara doğumlu, Türk sunucu ve akademisyen ve yazar. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj gördü.