Ünlü tiyatrocudan şaşırtan itiraf: ''Seyirciyle tartıştıp koltuğa tekme attım''

Ünlü oyuncu Ege Aydan, sinemada cep telefonuyla oynayan seyircilere koltuğa tekme attığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu Ege Aydan, Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydan, oğlunun evden ayrılmasıyla ilgili duygularını paylaşırken, çocuklarının kendisine hiçbir zaman “baba” demediğini ve hep “Ege” diye hitap ettiklerini söyledi.

Aydan, ayrıca sinemada cep telefonuyla ilgilenen seyircilere olan tepkisini dile getirirken şaşırtan bir itirafta bulundu:

"Sinemada cep telefonuyla oynayan insanları tekmeledim. Gerçekten koltuğuna tekme attım. Bu büyük bir saygısızlık olarak geliyor."

Ayrıca çocuklarını hayata erken kavuşturmanın önemine değinen Aydan, “Oğlum büyüdü, kocaman adam oldu, hâlâ ilgileniyorum. Bir kavgayla evden ayrıldı, ardından ‘İyi ki gitmiş’ dedim” ifadelerini kullandı.