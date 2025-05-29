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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı
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Bu ay başında çok sayıda mülküne borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandığı öne sürülen İbrahim Tatlıses'in bu iddia sonrası mal varlığı günlerce magazin gündeminde yer almıştı. İbrahim Tatlıses şimdi de çok tartışılacak vasiyetini açıkladı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada, hayatı boyunca iki insanı affetmeyeceğini belirtti. 

Tatlıses, ismini vermeden belirttiği kişiler için "Biri erkek biri kadın olmak üzere ölene kadar iki kişiyi affetmeyeceğim. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok. 

Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden bile kaçtım, İzmir'e taşındım. Hatta Bodrum'dan bile kaçabilirim. Savcılıktan uzaklaştırma alacağım , 500 metreden fazla yanıma yaklaşmasınlar" ifadelerini kullandı.

Tatlıses, biri kadın biri erkek olarak bahsettiği iki kişinin ismini açıklamazken, muhabirin "Kadın olan kişi Didem Kınalı mı" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. 

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde yıllardır küs olduğu şarkıcı Yıldız Tilbe ile barışmış ve ikili birlikte çeşitli etkinliklere katılmıştı. 

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Etiketler ibrahim tatlıses ibrahim tatlıses'in mal varlığı ibrahim tatlıses'in vasiyeti
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