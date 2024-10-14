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Ünlü türkücü tanınmaz halde: Ankaralı Turgut'tan çocuklarına ağır suçlama

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Ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü. Kanser tedavisi gören ve 1.5 ayda 13 kilo veren ünlü isim, çocuklarını dolandırıcılıkla suçladı.

90 yıllara damgasını vuran ünlü türkücü Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, geçtiğimiz haftalarda mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 61 yaşındaki sanatçının, hastanede yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu. Kızı Eylem Boran, babasının hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak dua istemişti.

ÇOCUKLARINI DOLANDIRICILIKLA SUÇLADI

Hastalık sürecinde zayıflayan ve maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı. Daha sonra kızının evine taşınan türkücüye dostları ve hayranları tarafından destek olundu. Ancak Ankaralı Turgut, kendisi için toplanan yardım paralarının kendisine ulaşmadığını iddia ederek çocuklarına sert eleştirilerde bulundu.

"İLAÇ PARALARINI, BENİ TEHDİT EDİP ALMAK İSTİYORLAR"

Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" şeklinde konuşarak ailesine karşı isyan etti.

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü. Kanser tedavisi gören ve 1.5 ayda 13 kilo veren ünlü isim, çocuklarını dolandırıcılıkla suçladı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş’dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır. 

Askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır.

Ankaralı Turgut, halen Ankara'nın gecekondu bölgelerinden olan Altındağ da oturmaktadır.

1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

Albümleri : 
1996 - Tavla 
1996 - Arabası Var 
1996 - Döşiyelim Abi 
1997 - Yakalarsam Tık Tık 
1997 - Ne Yersin 
1997 - Annene Diyecem 
1997 - Sen Gittikten Sonra 
1997 - Aganigi Naganigi 
1997 - Vay Vay 
1998 - Para 
1998 - Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana 
1998 - Bak Hele 
- Oturak Alemi 
- Ankaralı Turgutla Oturak Alemi 
- Ver Deyom Vermeyon 
- Var Yemez Amca 
- Sıra Sende 
- Pop Muzik Moda Turgutça 
- İsyanım Var 
- Hüp Düt & Dabi Dabi 
- Hop Dedik 
- Dah Diri Dom 
- Best Of 
- Sen Gittikten Sonra 
- Yalaka Para 
- Bay Bay Sakir Sakir 
- Beni Görmek için Gelme 
2012 - Kaymak Lazım 

Filmleri ve Dizileri :
2004 - Omuz Omuza (Bahtiyar Uludağ) (TV Dizisi) 
2002 - Reyting Hamdi (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi) 
2002 - Dumanlı Yol (TV Dizisi) 
2000 - Mezar Kurtları(Sinema Filmi) 
1997 - Umut Taciri (Memo)(Video) 
1986 - Olacak O Kadar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) 

Etiketler ankaralı turgut kanser tedavisi
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